Kean uccella il portierone del Torino, il piedone di Comuzzo anticipa sempre quello dell'avversario. E Ranieri si inventa il rilancio-assist

L’aria da alta classifica logora chi non la respira. La Fiorentina si gode la frizzante sensazione di essere lassù (secondo o terzo posto fa poca differenza) come da anni non accadeva.

Classifica oggetto di contemplazione

La difesa è sempre più una fortezza inespugnabile, con De Gea ieri quasi inoperoso. Il centrocampo costruisce quando può, contiene quando è sotto attacco. Il centravanti fa il centravanti. Così la classifica diventa oggetto di contemplazione per i tifosi viola.

Voti e giudizi

Comuzzo – 7 – Il sue piedone anticipa sempre quello dell’avversario.

Ranieri – 7 – Si inventa un rilancio-assist che disorienta Maripan ma non Kean che si avventa sul pallone e impallina Milinkovic Savic nonostante l’ampia apertura alare.

Kean – 7 – Palloni giocabili ne arrivano col contagocce, non si fa scappare quello che gli invia Ranieri. Aggira il suo marcatore e uccella il portierone del Toro.

Allenatore: Palladino – 8 – La difesa viola è ormai una fortezza che non concede ingressi agli avversari. Sposta qualche pedina a centrocampo per tamponare l’assenza di Cataldi e la squadra risponde (abbastanza) bene. Cambi al momento giusto (peccato non avere gli uomini giusti). E’ anche fortunato (gol annullato al Toro per centimetri, palo di Pedersen) una qualità indispensabile per chi vuole ottenere risultati di livello.

