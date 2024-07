Un anno di corteggiamento, sarà la volta buona per Vranckx? Il Wolfsburg resiste e non cambia idea

Un corteggiamento che va avanti ormai dalla scorsa estate, quando Pradè era vicinissimo a portare Vranckx alla Fiorentina. La società viola non ha perso le speranze di averlo in maglia viola e sta provando a convincere il Wolfsburg anche in questa finestra di mercato.

Un nuovo tentativo, lungo perché dura da giorni, laborioso perché è un calciatore che ha mercato, complicato perché i tedeschi chiedono 12-13 milioni e non sentono ragioni di abbassare il prezzo (almeno sotto i dieci milioni) o di trovare formule sostitutive. Ma la Fiorentina non molla per ora: né la trattativa, né Vranckx. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.