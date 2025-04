Corriere dello Sport-Stadio: L'uomo in più della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “L'uomo in più”. E ancora: “Comuzzo torna in pista: per Rocco vale 40 milioni”.

Pagina 12

Si apre con: “Comuzzo la sottile linea viola”. Sottotitolo: “Da febbraio ha perso il posto da titolare Con Pablo Marì fuori dalla lista Uefa, tocca al centrale friulano È la sua occasione”. In taglio basso: “Parisi e Folo: tour de force finale”.

Pagina 13

Sui tifosi viola: “Esodo Fiorentina e multa dimezzata”. Sottotitolo: “Accolto il ricorso e ridotta l’ammenda per la coreografia vista al Franchi contro la Juve”.