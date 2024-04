Ritorno in Repubblica Ceca per Antonin Barak che per qualche ora ha respirato l'aria di casa. Il centrocampista della Fiorentina però, entrato a partita in corso, questa volta non ha saputo dare il cambio di passo alla squadra, a differenza di quanto accaduto in altre circostanze in Conference League.

“Di positivo prendiamo il risultato”

"L'umore è buono - ha detto a fine gara - di positivo prendiamo il risultato, che per noi sarà sicuramente giocabile nella gara di ritorno. Dobbiamo vincere in casa nostra".

“Ci aspettavamo una partita del genere, ma ora…”

Poi ha aggiunto: “Ci aspettavamo più o meno una partita del genere. Il Viktoria Plzen ha dimostrato di avere una grande fase difensiva, che è il loro motivo d'orgoglio. Fa pochissimi gol, ma è stato molto difficile trovare spazi. L'ho visto io stesso di persona quando sono entrato in campo. Credo che saremo in grado di creare più occasioni in casa nostra. Dobbiamo mostrare più qualità in attacco e forse anche qualcosa di sorprendente”.

Bagno di folla

I tifosi di Plzeň dal canto loro lo hanno accolto molto bene. Al termine del match in molti gli hanno chiesto una foto, mentre era davanti allo stadio con la sua famiglia e Barak ha cercato di accontentare le richieste di tutti.