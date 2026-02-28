Una partita con tanti significati, la formazione dell'Ussi parte col piede giusto... a Sollicciano

Una partita che va oltre il risultato, oltre il campo, oltre perfino il punteggio incredibile di 5-4. Sotto di tre gol, abbiamo trovato la forza di crederci, di restare insieme, di ribaltare tutto contro la Solliccianese all’esordio del Torneo Zuppa. Una rimonta pazzesca, sì — ma soprattutto una storia di emozioni condivise, vissute dentro un luogo che resta difficile da raccontare: la casa circondariale di Sollicciano.

Un'opportunità per stare insieme assieme ai detenuti

Noi, che lo sport lo raccontiamo per mestiere e di solito stiamo in tribuna stampa con pc, taccuino e cuffie, ci siamo ritrovati dentro la storia. Non a descrivere emozioni altrui, ma a viverle. Non cronisti, ma compagni di squadra.

Giornaliste e giornalisti sportivi e detenuti, per una sfida soltanto calciatori e avversari, persone e basta. Lo sport sa fare questo: creare relazione, rompere distanze, restituire umanità.

Alcune partite finiscono al triplice fischio, altre no

Per noi è calcio, passione, sfida. Ma è anche — e soprattutto — un ponte tra dentro e fuori, tra chi ha sbagliato e chi prova a ricominciare. Portiamo a casa una vittoria che vale doppio: sul campo e nel senso. Perché certe partite finiscono al triplice fischio, altre continuano molto più a lungo, dentro. Grazie a tutti i partecipanti, a tutte le giocatrici e i giocatori: adesso viviamoci fino in fondo le emozioni condivise, insieme ai primi tre punti in classifica ⚽️

Il tabellino della sfida:

Finale: Solliccianese – Ussi Toscana 4-5

Marcatori Ussi Toscana: Nifosì (2), Mauro, Del Corona, Mazzoni