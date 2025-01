La Fiorentina potrebbe indirettamente fare un favore alla Juventus? Situazione di mercato piuttosto intricata, partendo dall'affare dei bianconeri con Randal Kolo Muani, attaccante del PSG in procinto di passare in Serie A. In prestito. Ed è questo il problema: il trasferimento non è ancora ufficiale perché il club francese ha finito gli slot prestiti all'estero. E la Viola?

Ndour, Fiorentina in pressing per lui: cosa c'entra la Juve con lui?

La Fiorentina è da giorni in pressing per Cher Ndour e questo interesse si sta intensificando nelle ultime ore, come riporta Tuttomercatoweb.com. Il classe 2004 è di proprietà del PSG e ha trascorso questa parte di stagione in prestito al Besiktas. In caso di acquisto a titolo definitivo da parte del club viola (o di qualunque altra società), si sbloccherebbe Kolo Muani alla Juventus. Si attendono ulteriori novità sul nome giusto per il centrocampo viola, piace anche Cristante.