Ribaltone Fiorentina sugli esterni: Ora resta da colmare una distanza di tre milioni

La concitata giornata di ieri ha prodotto diversi episodi importanti relativamente al mercato della Fiorentina.

Tutto si è aperto con le parole del direttore generale, Joe Barone: “Non ci facciamo tirare dalla giacca da nessuno, perché i prezzi che ci chiedono non sono reali”.

Detto e fatto. Questo è successo con Rodriguez, che era sul punto di partire per Firenze, e in contemporanea il club viola ha bloccato il trasferimento di Brekalo alla Dinamo Zagabria sugli imprevisti tentennamenti dei croati.

E infine cos'è successo? La Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ha riportato la barra in direzione di Ruben Vargas, sul quale in questi giorni ovviamente non è mai stata allentata la presa. C'è da colmare la distanza di circa tre milioni per pareggiare i dieci chiesti dall’Ausgburg (irremovibile), in questa operazione.