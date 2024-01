La Fiorentina si tira indietro, nessuna offerta al Club America: salta anche l'operazione Brian Rodriguez

In queste ore vi abbiamo raccontato di come la situazione in casa Fiorentina sia improvvisamente e completamente cambiata per quanto riguarda gli esterni d'attacco. Saltato il trasferimento di Brekalo alla Dinamo Zagabria, anche l'acquisto di Brian Rodriguez è ormai prossimo a sfumare.

La Fiorentina si è tirata indietro

Secondo quanto riporta Record, infatti, la trattativa non sarebbe andata a buon fine per volere della Fiorentina. La società viola a quanto pare si è tirata indietro, non presentando l'offerta definitiva entro il termine stabilito dal Club America. La deadline era fissata per stamattina, ma da parte della Fiorentina non c'è stata nessuna risposta e quindi anche Brian Rodriguez - salvo sorprese - andrà depennato dalla lista dei possibili innesti.