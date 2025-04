Nella sua intervista a Fiorentinanews.com l’ex giocatore viola Alberto Malusci ha espresso il suo parere il cammino della Fiorentina sia in campionato che in questa Conference League.

Partiamo dall’ultima partita disputata dalla Fiorentina: cosa le è piaciuto di più e meno della gara di ritorno contro il Celje?

“Della gara contro il Celje mi è piaciuto che la Fiorentina si sia qualificata per la semifinale: l’importante era quello, arrivarci per la terza volta consecutiva. Il giocare bene o male è un po’ relativo, siamo in corsa in campionato e in Conference League e in ogni caso preferisco portare a casa il risultato. L’importante era quello, ce l’abbiamo fatta contro una squadra non semplicissima con cui giocare, ma non bisogna aver paura di squadre del genere. Loro erano venuti qua con un piglio diverso dal nostro, e talvolta la Fiorentina fa fatica a fare la partita, e soprattutto con le medio-piccole. Quindi, ripeto, mi è piaciuto che sia stata ottenuta la qualificazione”.

Come si immagina il doppio confronto con il Betis Siviglia?

“Il Betis è una gran bella squadra, a cui piace giocare e blasonata. La Fiorentina però ha dimostrato che contro queste squadre ha sempre fatto la partita, mettendo in campo le prove più belle. Si tratta di un doppio confronto difficile, ma se tanto mi dà tanto la Fiorentina se la può giocare tranquillamente perché, dando un’occhiata alle statistiche di questo campionato contro le big, c’è tutto per fare due partite strepitose. Per quello che c’ha fatto vedere la Fiorentina contro le grandi sono ottimista, e quindi bisogna giocarsela, come del resto anche il campionato fino in fondo. Siamo lì, a pochi punti dalle posizioni che contano; ci sono sei partite difficili, ma serve restare focalizzati sia da una parte che dall’altra”.