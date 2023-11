Kayode a piccoli passi e con programma personalizzato ma il suo recupero a San Siro non è in dubbio

Senza Michael Kayode la Fiorentina ha perso molto più di un calciatore nelle ultime settimane: sembrerà paradossale ma considerata già l'assenza prolungata di Dodo, senza il classe 2004 Italiano ha dovuto usare mancini a rotazione da quella parte. Il gioiellino di casa viola però sfrutterà questa sosta per mettersi alla pari con i compagni, pur seguendo il suo programma personalizzato: il recupero per la gara di San Siro di sabato prossimo non è in dubbio, secondo La Gazzetta dello Sport.