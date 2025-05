Benedetto Ferrara: "La formazione andata in campo decisamente surreale. Momento buio per il tecnico blindato dalla proprietà"

La prestazione della Fiorentina a Venezia viene criticata dal giornalista Benedetto Ferrara.

Formazione surreale

Nel suo commento pubblicato da La Nazione, Ferrara ha scritto: “E' vero, a Venezia mancavano Gud e Kean, ma resta il fatto che la formazione andata in campo era decisamente surreale, con Mandragora (l'unico che vede la porta) tenuto basso per troppo tempo. Per non parlare dell'atteggiamento passivo della squadra”.

“Momento buio per Palladino”

E poi: "Momento buio per il tecnico blindato dalla proprietà. Vediamo cosa succede in queste due partite, senza però dimenticare che, comunque vada, di gioco fino a oggi ne abbiamo visto veramente poco. E dire poco è un eufemismo".