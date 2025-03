Li ha battuti un po' tutti i top della Serie A Raffaele Palladino, perfino Inzaghi e Allegri, più volte, oltre a Pioli, Motta e Italiano ma Gian Piero Gasperini no. Lui rappresenta il vero incubo, il tabù del tecnico della Fiorentina che del Gasp è proprio allievo, da ogni punto di vista. Il Corriere Fiorentino sottolinea le parole del tecnico viola, che ha esaltato il suo maestro ma col quale ha sempre dovuto soccombere in carriera, compresa la gara d'andata dove la Fiorentina si fece rimontare il vantaggio nel recupero del primo tempo. Non ci sarà però un confronto ‘fisico’ domani, visto che Gasperini è squalificato e se la guarderà da uno sky box.