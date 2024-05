Chi pensava ad un'Atalanta appagata dopo il successo in Europa League si è dovuto ricredere perché i bergamaschi hanno travolto per 3-0 anche il Torino nella 38esima di A. Un successo firmato dai soliti Scamacca, Lookman e Pasalic, su rigore. I granata speravano nel risultato per confermare il proprio nono posto… che però tale è rimasto.

E questo perché il disastroso Napoli di Calzona non è andato oltre lo 0-0 interno con il Lecce, rimanendo dietro per gli scontri diretti. Gli azzurri resteranno così fuori dalle coppe mentre il Torino è appeso, come previsto al risultato della Fiorentina ad Atene: in caso di vittoria viola l'Italia avrà 9 squadre in Europa, con i granata in Conference.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 93, Milan 75, Juventus 71, Atalanta* 69, Bologna 68, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina* 57, Torino 53, Napoli 53, Genoa 49, Monza 45, Lecce 38, Verona 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 17.

*una partita in meno