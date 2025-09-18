Ex difensore di Livorno, Sampdoria, Lecce e anche Como, il livornese David Balleri oggi è allenatore. L’ex calciatore toscano ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina in vista della sfida con una delle sue ex squadre, toccando vari argomenti.

‘Dzeko e Kean possono giocare insieme, ma…’

“A Firenze tempo non ce n’è mai, ma ora bisogna darne a Pioli. È un grande allenatore ed una grande persona, in grado di avere un grande rapporto con i calciatori. Lasciando lavorare la Fiorentina, i risultati arriveranno. Penso che Dzeko e Kean siano compatibili, ma è importante che lavorino insieme. Dzeko è avanti con gli anni ma è un calciatore straordinario. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per fare la partita col Como e vincerla".

‘La Fiorentina ha bisogno di tempo per venire fuori’

“Giocando a quattro non si limiterebbero Dodô e Gosens, che avrebbero comunque la possibilità di spingere così come con la difesa a tre. I terzini nel calcio moderno sono ormai delle ali aggiunte. Pioli deve riflettere se rinunciare ad un centrale difensivo in questo momento. L’importante è che la Fiorentina limiti gli errori come domenica scorsa. Il mercato della Fiorentina mi è piaciuto molto, Goretti è un grande intenditore di calcio, sa di calcio. La Fiorentina è un’ottima squadra, le serve tempo per venire fuori, come avvenuto negli anni passati”.