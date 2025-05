Fajardo: "Vogliamo battere la Fiorentina e regalare una grande gioia ai nostri tifosi. Se saremo umili possiamo farcela"

Manuel Fajardo, direttore sportivo del Real Betis, ha parlato a 7TV Sevilla in vista della gara di domani contro la Fiorentina: “Sentiamo di avere una certa responsabilità nei confronti dei nostri tifosi, vogliamo ripagare tutto l'affetto che ci danno e regalare loro una grande gioia. Il club sta attraversando uno dei momenti più importanti della sua storia, non siamo abituati a giocare finali europee e domani ne avremo l'opportunità”.

“Fiorentina forte, dobbiamo essere umili”

Poi ha aggiunto: “Per noi è un sogno essere qui, non vogliamo svegliarci e siamo consapevoli di aver fatto benissimo in Conference e di poter fare ancora di più. A Firenze affronteremo una squadra forte, che rispettiamo in tutto e per tutto, ma io vivo per queste emozioni. Se saremo umili, in finale potremo andare noi”.