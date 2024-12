Gianluca Mancini: "Bruttissimi i momenti in cui non sapevamo come stava Bove. Gli vogliamo un mondo di bene"

Gianluca Mancini, ex compagno di squadra di Bove, ha parlato del centrocampista della Fiorentina, esprimendo vicinanza e solidarietà al ragazzo:

"È stato un momento brutto, sono state ore brutte perché a distanza non conoscevamo quello che stava succedendo ma per fortuna subito dopo quello che è accaduto, stamani ci hanno detto che Edo sta bene e questa è la cosa più importante. Gli diamo un grandissimo abbraccio, l’abbiamo visto crescere qua, gli vogliamo un mondo di bene”.

Anche Florent Ghisolfi, dirigente giallorosso, ne ha parlato prima di Roma-Atalanta:

"Ieri è stato un momento terribile per tutti. Non è il momento adesso di entrare nei dettagli medi ma la cosa più importante è che Edo sta bene. La cosa che voglio dire è che Edo è una persona di una grande gentilezza e merita solo di essere in salute e felice sul campo”.