Rocchi: "Torino-Fiorentina? Marchetti ha pagato la sua inesperienza. Ma le offese non vanno mai accettate"

Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, intervenuto su DAZN, ha parlato anche di quello che è accaduto in Torino-Fiorentina, in particolare dell'espulsione del centrocampista granata Ricci.

“Marchetti ha pagato la sua inesperienza”

“Per Marchetti (l'arbitro del match ndr) penso sia tutto un discorso legato all'esperienza - ha detto - ha meno di 30 partite in Serie A alle spalle. Con Ricci poteva gestire meglio la situazione, si possono prendere provvedimenti per chi protesta, ma prima bisogna sanzionare il fallo".

“Le offese non vanno mai accettate”

E poi: "Le offese non vanno mai accettate, ma con l'esperienza puoi imparare a gestire anche quelle. A Marchetti ho detto che la bravura di un vero arbitro è data dal superare l’errore e tornare in campo in maniera positiva”.