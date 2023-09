L'ex attaccate della Fiorentina Franceso Flachi ha commentato la situazione in casa viola dopo la sconfitta contro l'Inter e la fine del calciomercato. Queste le sue parole: "Quello dell'attaccante è sempre stato un problema da quando è andato via Vlahovic e non si capisce perché. Il problema è che dopo di lui Italiano non ha trovato il classico centravanti da 4-3-3. Ha avuto sempre enormi problemi, servono centravanti con caratteristiche diverse. Beltran attacca gli spazi e Nzola è molto statico. A volte Italiano fa tanto turnover e un attaccante deve sentire la fiducia dei compagni, della gente e dell'allenatore.

Cambiando sempre un giocatore fa fatica a trovare certe intese. Io avrei fatto fatica a giocare con Italiano, ha bisogno di avere fiducia. Rispetto allo scorso anno c'è il play che detta i tempi ma manca l'incontrista invece. E si perde qualcosa come quantità. E poi la Fiorentina gioca sempre questo gioco uno contro uno. Bello il calcio offensivo, ma primo è non prenderle".