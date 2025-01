Kouamé sempre più convinto del Torino, Sanabria non ha mai avuto dubbi sulla Fiorentina. Si limano gli ultimi dettagli dello scambio

Prende sempre più corpo il possibile scambio di mercato tra Fiorentina e Torino, decise a cambiare le carte del proprio reparto offensivo. Come scrive La Nazione, si starebbero limando gli ultimi dettagli per il passaggio di Christian Kouamé in granata, con l'ivoriano che nelle ultime ore si è sempre più convinto dell'opzione piemontese. Al contempo Antonio Sanabria passerà alla Fiorentina, con lo spagnolo convinto fin da subito dalla destinazione.

Nelle ultime ore ci aveva provato l'Empoli per Kouamé, ma la Fiorentina aveva già avviato tra trattativa con il Torino ed era in fase avanzata. Mancano le ultime tessere del puzzle per chiudere lo scambio: Sanabria guadagna qualcosa meno dell'ivoriano e ha un anno in meno di contratto che lo lega ai granata rispetto a Kouamé con i viola. Dettagli, appunto. Poi si chiuderà.