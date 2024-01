Sulle colonne de La Repubblica, si legge il commento del giornalista Giuseppe Calabrese in merito alle parole del dg viola Joe Barone sul mancato arrivo di Ngonge, con l'interessamento della Fiorentina addirittura smentito dal dirigente gigliato. Di seguito quanto si legge.

‘Alla Fiorentina servono giocatori pronti subito’

“La Fiorentina avrebbe bisogno di giocatori veri, pronti subito. Di investimenti importanti. Della volontà di Commisso di scommettere davvero su questa stagione. Sì, perché se la Supercoppa è andata il resto è ancora a portata di mano”.

‘Pare che Commisso non abbia voglia di spendere’

(…) Joe Barone dice che la Fiorentina non ha mai trattato Ngonge. Non sappiamo se sia vero o se lo abbia detto solo per coprire una figuraccia (i contatti ci sono stati...), però sappiamo che un giocatore così avrebbe fatto parecchio comodo alla squadra di Italiano. Ma in questo momento oltre alle idee servono i soldi e pare che Commisso non abbia nessuna voglia di spendere".