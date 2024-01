Arthur: "Questa sconfitta fa male, ma la stagione è ancora lunga e ci attendono tante sfide difficili. Possiamo ancora vincere un trofeo"

Il centrocampista brasiliano della Fiorentina Arthur ha parlato in mixed zone dopo la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa. Queste le parole di un dispiaciutissimo Arthur.

‘Abbiamo fatto di tutto per provare a pareggiarla ma…’

“Questa è una sconfitta che fa tanto male, avevamo voglia di andare a giocarci la finale. Loro sono partiti forte, hanno giocatori molto veloci davanti e quando sono andati in vantaggio è cambiata la partita. Hanno difeso bene e non siamo riusciti a trovare la via del gol. Anche dopo l'1-0 abbiamo fatto bene per provare a pareggiarla, abbiamo fatto di tutto”.

‘Possiamo ancora vincere una coppa’

"Adesso torniamo a Firenze, la stagione è ancora lunga. Dobbiamo mettere la testa a posto il prima possibile, fa male ma ancora manca tanto e ci sono tante partite difficili che ci attendono. Possiamo ancora vincere una coppa. Dimentichiamo questa Supercoppa il prima possibile. Ora serve lavorare".