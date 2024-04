L'ex attaccante della Fiorentina, Daniel Bertoni, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del match di questo pomeriggio contro il Viktoria Plzen. Si parte dallo 0-0 dell'andata.

Una squadra, quella viola, alle prese col mal di gol: "Deve creare molto più movimento davanti - dice Bertoni - Tanta velocità, pressare bene e poi diventare precisa nella finalizzazione che è una caratteristica che le è mancata spesso nell'ultimo periodo. L'esempio migliore arriva dalla Champions League ed è quello del Borussia Dortmund contro l'Atletico Madrid".

“Mai rinunciare a Bonaventura”

C'è un giocatore al quale Bertoni non rinuncerebbe mai: "Bonaventura, che è intelligente, ha ottimi piedi e può arrivare lui stesso al gol. Anche i suoi movimenti sono determinanti".

“Beltran deve capire meglio il ruolo”

Beltran intanto ha cambiato ruolo dal suo arrivo a Firenze ad oggi: "Se mi piace sulla trequarti: "Sì, perché ha più contatto con il pallone. Quando riuscirà a sorprendere maggiormente gli avversari, farà tanti gol anche da quella posizione. Sta capendo sempre meglio il ruolo e quello che gli viene chiesto dall'allenatore".

“Gonzalez ha le qualità per essere decisivo”

E a proposito di connazionali di Bertoni, c'è anche Gonzalez: "Nico ha le qualità per diventare sempre decisivo, con le sue giocate ma anche di testa. In generale e in futuro, io lo vedrei bene pure come seconda punta".

Infine sugli avversari: "Al Franchi saranno ancora più chiusi di una settimana fa e punteranno ad arrivare ai calci di rigore. L'importante per i viola sarà non subire un gol perché risegnare sarebbe un problema enorme".