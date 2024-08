È fatta per Moreno: la Fiorentina è pronta a prelevare il difensore argentino del Belgrano. I dettagli

In arrivo un giocatore argentino

Come scrive in questi minuti Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha raggiunto l'accordo per il classe 2003 Matias Moreno, calciatore del Belgrano.

La trattativa

Il difensore centrale argentino si unirà sin da subito alla squadra allenata da Raffaele Palladino, e per lui la viola pagherà 5 milioni di euro. Il difensore andrà a raggiungere la rosa viola nelle prossime ore.