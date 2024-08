Non solo Valentini: in arrivo un altro difensore centrale dall'Argentina. E Kayode? Offerte insufficienti per la Fiorentina, ma...

L'Argentina risolve i problemi della Fiorentina. Alla squadra di Palladino manca un intervento in difesa per completare il reparto, almeno per quanto riguarda i centrali, e la soluzione proviene ancora una volta dal Sudamerica.

La Fiorentina sta chiudendo per Matias Moreno

Dopo Nicolas Valentini, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina si garantisce anche l'acquisto di Matias Moreno, classe 2003 del Belgrano. Trattativa sotto i 5 milioni di euro più bonus, con percentuale sulla futura rivendita, sulla quale i club sono agli ultimi dettagli.

Offerte insufficienti per Kayode, ma non è incedibile

E Kayode? Ci sono assalti dalla Premier League, con il Brentford che ha tentato la prima offerta ufficiale declinata dal club viola. La Fiorentina considera questi tentativi insufficienti, ma ciò non significa che Kayode sia incedibile. Attenzione a possibili sorprese in questi ultimi giorni.