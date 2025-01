Diks cambia ancora casacca, è ufficiale il suo trasferimento. Ma finirà la stagione in Danimarca

L’ex difensore viola Kevin Diks era stato accostato alla Juventus nelle scorse settimane, ma alla fine ha trovato un altro club.

La nuova squadra di Diks

Si trasferirà in Germania, al Borussia Monchengladbach. I tedeschi hanno ufficializzato l’arrivo del terzino ex Fiorentina a parametro zero, a partire però dalla prossima estate. Il giocatore infatti terminerà la stagione con il Copenhagen.

Quinquennale per l'ex Viola

Diks comunque ha già commentato la sua firma con il club tedesco: “Sono molto felice che il passaggio al Borussia si sia concretizzato. Il Borussia è un grande club in Germania, sono entusiasta. Ma ho ancora grandi obiettivi con la mia attuale squadra e non vedo l’ora che arrivi la seconda metà di stagione con il Copenhagen“. Il 28enne di nazionalità indonesiana e olandese ha firmato fino al 2030.