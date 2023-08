Marino: "Ai tempi dell'Udinese avevo cercato Cabral, una punta da doppia cifra. Infantino? Bellissima scommessa, ve lo racconto"

Pierpaolo Marino, ex direttore dell'Udinese, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per un commento sul mercato della Fiorentina:

“Infantino una bellissima scommessa, anche a me piaceva quando si era imposto a 17 anni. La fisicità non è il suo forte, ma ha grandissima qualità. È una mezzala con tanta tecnica, capace di giocare sia a sinistra che a destra”.

E sull'attacco: “Io in passato avevo trattato Cabral per l'Udinese ed era un giocatore che ci piaceva molto. Punterei più sul brasiliano che su Jovic, perché se in fiducia è un giocatore che la doppia cifra la garantisce ogni anno”.