Si dibatte molto di portieri in questa fase di estate viola e a Radio Bruno, l'ex viola Gianmatteo Mareggini ha detto la sua in particolare sui due giovani Martinelli e Vannucchi:

“Loro per primi dovrebbero chiedere di andare a giocare. Hanno bisogno di mettersi in mostra per dimostrare di essere dei veri talenti, per sbocciare da veri professionisti. E' normale che la Fiorentina, vedendo che sono bravi, se li coccoli ma per arrivare ad alti livelli non basta, non funziona così”.