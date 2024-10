Raffaele Palladino ha parlato ai canali della Fiorentina della prossima gara che vedrà la squadra viola impegnata a Marassi contro il Genoa nel turno infrasettimanale. Queste le sue parole sulla gara di giovedì: “La squadra sta bene, le vittorie ti danno morale, energia positiva e entusiasmo per lavorare bene durante la settimana, ma vedo anche i ragazzi molto concentrati oltre che entusiasti. A Genova andrà in campo la formazione migliore, quella che ritengo tale, perché sarà una gara difficile”.

E su Comuzzo: “Mi auguro che sarà disponibile per giovedì. Oggi ha lavorato a parte, ma ci auguriamo di recuperarlo perché non è una cosa grave. abbiamo fiducia nel nostro staff sanitario”.

E ancora: “Commisso ha fatto tanto per la Fiorentina e per noi. I suoi complimenti fanno sempre piacere e danno energia positiva. Adesso dobbiamo rimanere concentrati. Vedo che in tutte le prestazioni che abbiamo fatto non abbiamo mai sbagliato atteggiamento. Li vedo bene in allenamento, parte tutto da lì. Non si può trovare la concentrazione solo in gara. Bisogna lavorare giorno dopo giorno con massima concentrazione perché dietro ogni gara ci sono tante insidie”.

E sul Genoa: “Ci sono tante insidie, il loro stadio lo conosco bene. I loro tifosi sono un fattore per loro. Hanno buoni giocatori e anche Gilardino è un bravo allenatore. Avranno voglia di rivalsa. Noi siamo pronti e stiamo preparando bene la gara. A Genova ho vissuto diverse stagioni da giocatore. Tornare è bello, sono felice anche se le emozioni al fischio d'inizio le mettiamo da parte. Dobbiamo dare continuità a questo momento molto bello per noi”.