Benedetto Ferrara: "Amrabat al telefono come un adolescente su Tik Tok, ma tutti lo vogliono e nessuno lo piglia"

Attraverso un editoriale su La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara ha trattato vari temi di attualità viola: “Il mercato è ancora aperto e che Amrabat è sempre appiccicato al telefono che neanche un adolescente addicted su Tik Tok. Lui aspetta che qualcuno metta sul piatto i 30 milioni richiesti dalla Fiorentina. Il fatto che siano passati sei mesi da quando il ragazzo era convinto di giocare nel Barcellona fa un po’ malinconia. Tutti lo vogliono, nessuno lo piglia. Vi ricorda qualcuno?"

"E poi c’è ancora chi si stupisce se c’è chi punta direttamente ai soldi arabi. Il caso Gabri Vega apre la strada a mille domande. Quello di Mancini, pensandoci bene, non era invece così imprevedibile. Avete voluto trasformare il pallone in puro business. Avete messo i soldi in cima ai valori del calcio”.