Secondo quanto scrive La Nazione stamani, in vista dell'esordio stagionale del Franchi, i tifosi viola hanno risposto presente e saranno circa in 30.000 domani per assistere dal vivo alla sfida contro il Lecce, in programma alle ore 18.30.

Una risposta del pubblico anche in ottica Rapid Vienna, considerando che ci sarà da rimontare lo 0-1 dell'andata.