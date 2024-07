Caro Sofy, rieccoci qui: stavolta la Fiorentina non lo aspetterà per tutta l'estate ma dovrà fare lo sconto al Manchester Unitedd

Un anno fa fu il tormentone dell'estate, se pur con esito scritto ma che tenne in scacco la Fiorentina per due mesi. Stavolta con Sofyan Amrabat il club viola non vuole ripetersi: le chance di riaccoglierlo come risorsa sono bassissime, scrive il Corriere dello Sport, e molto più probabile è invece che il marocchino saluti, magari per tornare proprio a Manchester.

La Fiorentina ha incassato solo i 10 milioni di prestito di un anno fa, non il riscatto a 20+5 previsto per queste settimane. Ma con uno sconto, intorno ai 15 diciamo, l'affare potrebbe riaprirsi e chiudersi: da non dimenticare che il contratto di Amrabat scadrà tra un anno.