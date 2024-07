Dopo sei anni a Gladbach, il centrocampista Florian Neuhaus potrebbe aver voglia di cambiare aria e cercare nuove sfide e su questo si concentrano le attenzioni della Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport. Il classe ‘97 è anche un ex componente della nazionale tedesca di Loew (convocato a Euro 2020) ed è il classico centrocampista roccioso, adatto a giocare a due davanti alla difesa. La sua quotazione è un po’ in calo e questo agevolerebbe la Fiorentina, con il Borussia che comunque potrebbe venirle incontro chiedendo non più di 10 milioni di euro.