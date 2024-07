Qualche tipo di pedina prima o poi dovrà arrivare a rimpolpare il centrocampo di Palladino e ad oggi la certezza è che Daniele Pradè stia trovando obiettivi piuttosto cari, perfino nella ‘sua' capitale.

A Roma c'è Edoardo Bove, non un intoccabile per i giallorossi ma comunque un profilo da farsi pagare bene: il classe 2002 vedrebbe di buon occhio la Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, ma la richiesta della Roma si aggira sui 20 milioni di euro. Troppi per un club che di pedine ne deve inserire ancora molte.

Per questo poi, le piste che portano in Germania a Vranckx (Wolsfburg) e Neuhaus (Borussia Monchengladbach) restano vive: i prezzi dei due vanno dai 10 ai 12 milioni, decisamente più vicini alle intenzioni viola.