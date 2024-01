Cioffi: "La Fiorentina si è creata una mentalità a suon di risultati ma è una squadra battibile come tutte"

Pochi minuti fa l'allenatore dell'Udinese Gabrielega Cioffi, prima della partita contro la Fiorentina, ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

"La settimana è cominciata con rabbia sana, con una competizione più alta, con il rientro di tre giocatori si alza l'aldrenalina, l'intensità, quindi tutto viene più forte. In porta con l’assenza di Silvestri ho deciso che giocherà Okoye. Lo 0-4 del Franchi di qualche anno fa? E' stata una grande prestazione, hai vinto, ma ormai è il passato”.

‘La Fiorentina è una squadra battibile come tutte’

Ha poi spostato l’attenzione sull’avversario di domani: ”Italiano e la Fiorentina stanno facendo un lavoro importante, anche di mentalità, che crei anche con i risultati. Mi aspetto una gara difficilissima con un ambiente caldo, è una squadra battibile come tutte e noi andiamo là per i punti così come loro, onore a chi avrà più coraggio per farlo. Un piccolissimo vantaggio il fatto che la Fiorentina sia reduce da dei supplementari? E' un piccolissimo vantaggio perchè comunque hanno avuto giorni di riposo nel mentre, saranno preparatissimi per affrontare la gara contro di noi e vincere la gara”.

‘I viola hanno tante individualità che possono farci male’

Ha poi concluso: “Ne abbiamo discusso con i ragazzi in settimana, se siamo compatti siamo scomodi per tutti, se ci allunghiamo come successo con la Lazio invece penalizziamo la squadra, sono convinto che compatti possiamo dire la nostra. La Fiorentina ha tante individualità che possono metterci in difficoltà e dovremo seguire il nostro piano. Se ho dovuto comprare tanti biglietti per Firenze? Fortunatamente a Firenze c'è una società generosa in questo e ci hanno pensato loro (ride ndr). Inevitabilmente conservo buoni ricordi".