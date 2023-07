Niente Fiorentina, ma il futuro di Retegui sarà comunque in Italia. Ad accoglierlo un ex bomber viola

Nelle prime settimane di mercato il nome di Mateo Retegui è stato spesso accostato alla Fiorentina, nell'ottica di regalare a Italiano un nuovo centravanti. Un'operazione che non è mai decollata, tuttavia l'argentino potrebbe arrivare comunque in Italia e ad accoglierlo sarebbe proprio un ex attaccante viola.

Stiamo parlando di Alberto Gilardino che, dopo aver riportato il Genoa in Serie A, sta allenando la squadra a Moena per affrontare il massimo campionato. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il club ligure sarebbe molto vicino proprio a Retegui. Il Genoa è intenzionato a chiudere le trattative entro la fine del ritiro e quindi Gilardino potrebbe avere presto a disposizione il suo nuovo attaccante. Da un bomber all'altro, e l'impressione è che Retegui sarebbe il colpo perfetto per aiutare il Grifone a raggiungere la salvezza.