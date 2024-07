Altra impresa di Jasmine Paolini: la tennista toscana elimina la croata Vekic in rimonta dopo quasi tre ore ed approda alla finale di Wimbledon!

Impresa incredibile della Toscana

Jasmine Paolini ce l'ha fatta ancora! La tennista toscana classe '96, originaria della Garfagnana, ha raggiunto un'altra finale di un Grande Slam, dopo quella del Roland Garros. È la prima italiana di sempre ad accedere alla finale di Wimbledon, vincendo in rimonta col punteggio di 2-6/6-4/7-6

Siii Paoliniii

Una vera impresa in terra anglosassone, sull'erba verde di Wimbledon. Decisiva una vittoria al cardiopalma contro Vekic, atleta croata che si è arresa soltanto al tie-break dell'ultimo set. Dopo quasi tre ore di gioco, l'urlo di gioia della Paolini, che sabato pomeriggio ci riproverà, per compiere una storica battaglia, che entra entra di prepotenza nella storia del tennis italiano, e non solo. Appena 4 tenniste prima di Paolini avevano raggiunto la finale di Roland Garros e Wimbledon nella stessa stagione: le sorelle Williams, Henin e Graff.