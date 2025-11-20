Disavventura per Montella e per tutta la Nazionale turca: vittime di furto durante la sfida contro la Spagna

Bruttissima disavventura per la nazionale turca e il suo commissario tecnico Vincenzo Montella. In seguito al pareggio ottenuto sul campo della Spagna nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, la Turchia è stata vittima di una spiacevole disavventura all’interno dello stesso La Cartuja di Siviglia, dove la Fiorentina lo scorso anno si è giocata l’andata delle semifinali di Conference League contro il Real Betis. La rappresentativa turca ed il suo staff sono stati coinvolti in un caso di furto avvenuto all'interno dello spogliatoio.

Brutta disavventura in Spagna per Montella e la Turchia

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MARCA qualcuno si è introdotto all’interno dello spogliatoio turco, sottraendo a giocatori e staff tecnico di tutto. Sottratti anche un orologio di lusso dal valore stimato attorno ai 200 mila euro e due anelli dal valore superiore ai 60 mila euro ciascuno. L'allarme è stato lanciato direttamente dal personale della Nazionale turca: una volta rientrato negli spogliatoi dopo aver lasciato temporaneamente la struttura per le operazioni post-partita, si è reso conto della mancanza di effetti personali di lusso.

Polizia spagnola già a lavoro per trovare i colpevoli

La Polizia spagnola ha aperto un'indagine flash e con grande successo, visto che avrebbero rinvenuto tutti gli oggetti scomparsi e di proprietà del personale di Montella. Non solo: sarebbe stata individuata almeno una persona potenzialmente responsabile del furto. L'inchiesta però rimane aperta, in modo tale da analizzare se eventualmente ci siano stati dei complici per il "colpo". E al tempo stesso per comprendere le dinamiche del caso, come uno o più soggetti possano essersi introdotti indisturbati in un’area riservata soltanto ai membri della squadra ospite.