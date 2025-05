Mica solo lo scudetto, il Napoli è pronto a portare in Serie A un top player di livello mondiale: l'affare è ai dettagli

Un momento incredibile per il Napoli di Antonio Conte, che dopo aver vinto il quarto scudetto della sua storia sta per chiudere il primo affare per la prossima stagione. E che affare! La società partenopea, come riporta Sky Sport, è ai dettagli dell'affare che porterà in azzurro Kevin De Bruyne.

Il belga, che ha salutato il Manchester City dopo la scadenza del contratto, ha già trovato casa in città e i suoi avvocati sono a lavoro per limare gli ultimi aspetti legati al suo trasferimento. Resta anche da limare l’accordo economico tra le parti. Un colpo da 90, che porterà in Serie A a 33 anni uno dei migliori giocatori degli ultimi anni.