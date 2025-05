E' il giorno dell'ultima partita stagionale per la Fiorentina, che in trasferta affronterà l'Udinese. Palladino ritrova diverse pedine per sfidare i bianconeri, con il gruppo che sarà sostanzialmente al completo.

L'allenatore viola potrebbe rimettere in campo il suo undici tipo con De Gea in porta, Pongracic, Mari e Ranieri in difesa. Sugli esterni ci sono Dodo e Gosens, mentre al centro ci saranno sicuramente Fagioli e Mandragora. Ballottaggio tra Richardson e Cataldi, con quest'ultimo pronto al rientro dopo l'infortunio. Davanti ci sarà la coppia Kean-Gudmundsson, con Beltran pronto a subentrare a partita in corso.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson.