Un problema chiamato Kean. Fiorentina fra ritorni, dubbi e assenti

Riprendono gli allenamenti al Viola Park per la Fiorentina. Dopo la brutta prestazione contro il Verona Palladino non ha concesso il giorno di riposo; la squadra gigliata è di nuovo in campo per preparare la partita contro il Lecce che andrà in scena venerdì alle 20:45.

Per il match contro i salentini Palladino ritrova Gosens che, dopo la squalifica, dovrebbe riprendersi il posto sulla fascia sinistra. In mezzo al campo si candida per una maglia da titolare Nicolò Fagioli, rimangono invece ancora da valutare le condizioni di Adli. Davanti sicure le assenze di Gudmunsson e Colpani rimane da capire le condizioni dello sfortunato Kean (leggi qui). In caso di assenza del bomber viola il tecnico campano dovrà reinventarsi l'attacco con Zaniolo o Beltran indiziati principali per ricoprire il ruolo di prima punta.