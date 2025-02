La notte all'ospedale di Kean. Il centravanti viola ha rischiato davvero tanto

Al 57' di Verona-Fiorentina, Moise Kean ha rischiato davvero tanto. La ginocchiata presa in pieno volto da parte di Paweł Dawidowicz ha lasciato segni tangibili e soprattutto ha determinato un trauma cranico che gli ha impedito di continuare a giocare la partita.

Accertamenti

Portato via in barella dal campo e in ambulanza dallo stadio Bentegodi, Kean è stato trasportato subito all'ospedale per accertamenti (lì è arrivato il riscontro del trauma cranico). Fortunatamente fin dai primi momenti, il centravanti viola è apparso vigile e in buone condizioni.

Notte in ospedale

Però per precauzione ha passato la notte salvo poi essere dimesso e riportato a Firenze. Per capire se potrà tornare subito in campo o meno c'è tempo. Dirlo ora è assolutamente prematuro, anche perché la testa è una parte molto delicata e c'è bisogno della massima cautela in questi casi.