Nessun problema dagli esami di Kean. Ecco quando potrebbe essere dimesso

Ci sono buone nuove su Moise Kean. Aggiornamenti rincuoranti arrivano sulle condizioni dell'attaccante della Fiorentina.

Gli aggiornamenti su Kean

Come appreso da Radio Bruno, il numero 20 gigliato si trova ancora in ospedale a Verona, dove ha già sostenuto gli esami per il trauma cranico rimediato nella sfida del Bentegodi. Gli esami non hanno evidenziato alcun problema - per fortuna - tanto che la possibilità che l'attaccante venga dimesso già in serata dall'ospedale c'è.

In alternativa, se prevalesse ulteriore prudenza, Kean verrebbe dimesso domani in mattinata, al massimo. Questo era stato il comunicato della società viola: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti”.