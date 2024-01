Due volte sotto, due volte pari, così la Fiorentina conserva il quarto posto. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Due volte sotto e due volte la Fiorentina ha avuto la forza di tornare in parità. Non è arrivata una vittoria, ma un pareggio (2-2) nel match interno contro l'Udinese e a salvare i viola da una sconfitta sono stati due dei giocatori più ‘chiacchierati’ in questa prima metà di stagione: Beltran e Nzola (gol su rigore).

A dirla tutta i viola, dopo aver sofferto a lungo contro i bianconeri, avrebbero addirittura potuto anche vincere la partita con Bonaventura che ha preso il palo allo scadere con una staffilata dai venti metri.

Questo pareggio vuol dire ancora quarto posto solitario per i gigliati a 34 punti, mentre l'Udinese sale a 18 a pari col Cagliari.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 51, Juventus 46, Milan 39, Fiorentina 34, Lazio 33, Bologna 32, Napoli 31, Atalanta 30, Roma 29, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Frosinone 19, Sassuolo 19, Cagliari 18, Udinese 18, Verona 17, Empoli 13, Salernitana 12.