Una neo promossa per Nzola. Ma non è chiusa la porta per un clamoroso ritorno

Un fatto è certo: M'Bala Nzola non giocherà in questa stagione con la maglia della Fiorentina addosso.

Neo promosse

O per meglio dire, la dirigenza non ha alcuna intenzione di tenerlo, bensì di piazzarlo altrove. E per il centravanti angolano potrebbero aprirsi le porte di alcune squadre neo promosse in Serie A, in primis quelle del Pisa che ha bisogno di una punta centrale.

Clamoroso ritorno

Da non escludere nemmeno il fatto che possa esserci un clamoroso ritorno allo Spezia per lui. Sarebbero in tanti a rivederlo bene con gli aquilotti, laddovve il giocatore si è messo in mostra facendo vedere doti che però non ha confermato da altre parti.