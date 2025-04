Adani: "Molti dopo l'esperienza a Firenze davano del perdente ad Italiano. Ma chi è arrivato in tre finali con la Fiorentina?"

L’ex calciatore viola Daniele Adani, nel suo podcast Viva el Futbòl, ha parlato dell’allenatore del Bologna nonché bex Fiorentina Vincenzo Italiano, tornando anche sulle finali perse a Firenze: “Italiano ha questa vocazione a trasferire emozioni, crede che il calcio debba arrivare al cuore delle persone come un senso del dovere Ciò lo spinge ad avere una fame che lo appaga nel momento in cui riesce a rivelare il suo calcio. Ma quando arriva dritto alla gente, quando c’è questa connessione trova entusiasmo. È un allenatore che merita tutto ciò che sta vivendo”.

Sulle finali perse

"Quello che a me non piaceva dopo Firenze erano i discorsi del tipo: ‘È un allenatore perdente'… una roba incredibile! Le tre finali sono state viste come dei difetti e non come dei pregi per come ci è arrivato. Non è giusto”.

Sull'errore di Igor a Praga

"Quando lo inquadrano dopo il gol preso da Bowen in finale col West Ham si vede che diceva ad Igor: ‘Scappa, scappa prima!’. Non è che lui non ci ha lavorato, ma la scelta di portare la linea di difesa lì è la stessa che gli ha permesso di arrivare a giocarsi la finale”, ha concluso Adani.