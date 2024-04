Il Bologna può soffiare alla Fiorentina anche un'opzione per la panchina

Non solo il sorpasso in classifica e nelle gerarchie della Serie A, il Bologna può sovrastare la Fiorentina anche in prospettiva futura: nel giro panchine che dovrebbe aprirsi a fine stagione infatti, Thiago Motta sembra destinato a lasciare i rossoblù. Secondo Tuttosport, il candidato numero uno a rimpiazzarlo sembra essere Raffaele Palladino, seguito anche dalla Fiorentina, che però sarebbe tagliata fuori dal duello diretto con i felsinei.