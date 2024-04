La Fiorentina rischia di perdere anche il treno per il sesto posto e il rammarico che si sta materializzando avrebbe dello storico

E dire che l'occasione sarebbe già storica di per sé, tra cambiamento del format all'orizzonte e over performance delle italiane nelle coppe. La Serie A sta per celebrare un unicum nella sua storia: la quinta squadra qualificata in Champions League. Ma potrebbe non essere finita qui perché c'è un'ipotesi, clamorosa e non così remota, che manderebbe nella coppa più importante addirittura la sesta classificata.

Per concretizzarla occorrerebbe la vittoria in Europa League di una tra Roma e Atalanta, con conseguente quinto o sesto posto della vincente. Caso vuole che Roma e Atalanta abbiano già un piede in semifinale e siano per l'appunto proprio la quinta e la sesta della Serie A. Per quanto riguarda la Fiorentina invece, il distacco dal sesto posto è di 7 punti: perdere un treno Champions così alla portata, a dispetto di annate dove non valeva neanche la quarta piazza, avrebbe notevoli connotati di rammarico.