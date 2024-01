L'ex Juventus, Claudio Marchisio, ha parlato a Radio Serie A del compianto ex capitano della Fiorentina, Davide Astori, scomparso ormai più di sei anni fa:

Il brutto ricordo dell'ex bianconero

“Correvamo sul campo, stavamo finendo alcune esercitazioni dopo l’allenamento, Allegri era già uscito ma ritornò subito per darci la terribile notizia. All’inizio non riuscivo a crederci e da sportivo non mi capacitavo di questa cosa… per quanto siamo sportivi, siamo anche noi fragili”.

“Era prima Davide che Astori”

E ancora: “Abbiamo fatto un percorso insieme tra le nazionali, in campo insieme da compagni o da avversari. Ha lasciato un vuoto incredibile, lui era Davide prima che Astori, l’uomo prima del calciatore e tutti quelli che l’hanno conosciuto la pensano così”.