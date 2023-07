Non vi erano bastate le 60 partite dell'anno scorso? C'è una coppa in più per fare anche di meglio

Il ripescaggio ufficializzato due giorni fa dalla Uefa vuol dire una cosa ben precisa per la Fiorentina: tour de force e lo sarà già dal mese di agosto, con cinque gare in 16 giorni. La squadra di Italiano è chiamata infatti a gestire subito il doppio impegno, con i play-off di Conference in programma il 24 e il 31 agosto e il campionato al via il 19.

E se le 60 partite della scorsa stagione non vi erano bastate, quest'anno c'è spazio per fare anche di meglio, grazie alla Supercoppa Italiana, competizione a cui la Fiorentina parteciperà in quanto finalista di Coppa Italia, nella sua prima versione a quattro squadre. Ripetendo il cammino nelle due coppe infatti, si potrebbe arrivare a quota 62 e sarebbe un, se pur molto difficile, nuovo record.