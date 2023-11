La Roma corteggia Milenkovic e la Fiorentina prepara le alternative. Tre candidati per sostituirlo

La Roma punta il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic per far fronte a una preoccupante situazione in difesa. Il club viola conosce l'interesse dei giallorossi e non vuole farsi trovare impreparato: sul taccuino tre nomi che, eventualmente, potrebbero sostituire il serbo, indicati da La Gazzetta dello Sport.

Il meno probabile è Arthur Theate, puntato negli ultimi giorni di mercato estivo ma che da poco ha rinnovato con il Rennes. Mai, tuttavia, il belga ha nascosto la voglia di rimettersi in gioco in Serie A.

In lista c'è anche Finn Van Breemen, classe 2003 in forza al Basilea. Il valore di mercato si aggira intorno ai 3 milioni di euro e il suo agente si sarebbe già messo in contatto con alcune società italiane, fra cui la Fiorentina.

Infine Jakub Kiwior dell'Arsenal, ragazzo che ha lasciato lo Spezia per il salto in Premier League lo scorso inverno, ma senza trovare chissà quanto spazio (raccolti solo 182 minuti in questo campionato). Un profilo interessante e da ritrovare, ma che gli inglesi non molleranno così facilmente.